К источнику с напряжением U = 300 В подключены параллельно четыре лампы накаливания с сопротивлениями R1 = R2 = 1200 Ом, и R3 = 500 Ом, R4 = 750 Ом. Определить общее сопротивл ение, токи в лампах.

Общее сопротивление ламп Rоб=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4=1/1200+1/1200+1/500+1/750=1/200 См, то есть Rоб=200 Ом. Ток в лампе I1=I2=U/R1=300/1200=0.25 А. Ток в лампе I3=U/R3=300/500=0.6 А. Ток в лампе I4=U/R4=300/750=0.4 А.