К источнику тока, ЭДС которого равна 0,08 кВ, подключены последовательно три одинаковых резистора сопротивлением 10 Ом каждый. Сила тока в цепи равна 2 А. Определите внутренне е сопротивление источника тока.

Закон Ома для полной цепи: I = E/(R+r), где I - сила тока, E - ЭДС, R - внешнее сопротвление( т.е. сопротвление резисторов) и r - внутреннее сопротвление. Так как все резисторы одинаковы и соединены последовательно, то их общее сопротвление R = R1+R2+R3 = 30 Ом. Выразим из первой формулы r: r = E/I - R r = 80/2 - 30 r = 10 Ом Ответ: 10 Ом