К источнику тока напряжением 220 В подключена лампочка мощностью 60 Вт. Какой ток пр??текает через эту лампочку

Физика
К источнику тока напряжением 220 В подключена лампочка мощностью 60 Вт. Какой ток пр??текает через эту лампочку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если напряжение в сети 220В то и через лампочку протекает ток 220В, а 60в- это мощность.Ответ:220в.
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