К источнику тока с ЭДС равной 400 мВ и внутренним сопротивлением 1 Ом подключены два резистора по 2 Ом каждый. Определите разность потенциалов на зажимах источника тока, если резисторы соединены параллельно.

Что нам дано? <br />,r,R1=R2=R,(соединены параллельно)<br />Найти:1-2<br />Решение.<br />Нам понадобится два закона Ома: для участка цепи и для полной цепи.<br />Прежде обговорим,что такое разность потенциалов-это напряжение.<br />U=IR(следствие из закона Ома для участка цепи)<br />I=/(R+r)<br />U=1-2=R/(R+r)<br />R-общее сопротивление резисторов.<br />R=R1R2/(R1+R2)=1 Ом<br />U=400*10^-3*1/2<br />U=0,2 Вольт.<br />Ответ:1-2=0,2