к каким группам растений относятся: тимофеевка клевер облепиха

Биология
к каким группам растений относятся: тимофеевка клевер облепиха
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тимофеевка - однодольные, злаковые клевер - двудольные, бобовые  облепиха - двудольные, розоцветные
Гость:
 Может к какому семейству!! Тимофейка-к злаковым Клевер-к бобовых Облепиха-к лоховые. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
помогите пожалуйста сочинить четверостишие на тему победа....два уже есть 1 и последний......начинка нужна...желательно чтобы было немного связано ...
Ответить
Русский язык
... Тук-тук-тук !В глухом лесу на сосне чёрный дятел плотничает. Лапками ...,хвостиком ...,носом ...,-мурашей да козявок из-за коры ... . 1.дополни...
Ответить
Экономика
ПОМОГИТЕ! Дано целое число Х и натуральное N.Составьте алгоритм вычисления X в N степени.Прооверьте алгоритм трассировкой.Напишите программу на язы...
Ответить
Биология
к каким группам растений относятся: облепиха клевер тимофеевка
Ответить
Физика
Какова электрическая мощность атомной электростанции, расходующей в сутки 220 г изотопа урана 235U92 и имеющей КПД 25% ?
Ответить