к каким группам растений относятся: тимофеевка клевер облепиха
Биология
к каким группам растений относятся: тимофеевка клевер облепиха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тимофеевка - однодольные, злаковые клевер - двудольные, бобовые облепиха - двудольные, розоцветные
Гость:
Может к какому семейству!! Тимофейка-к злаковым Клевер-к бобовых Облепиха-к лоховые.
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