К каким религиям(Ислам,Буддизм,Христианство) можно отнести слова:Перерождение,сп??сение,покорность,паломничество?
Обществознание
К каким религиям(Ислам,Буддизм,Христианство) можно отнести слова:Перерождение,сп??сение,покорность,паломничество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буддизм-перерождение(реинкарнации),покорность (непричинение зла,смирение -путь в Нирвану),паломничество(посещение Нары). Христианство- спасение (спасение души),покорность,паломничество . Ислам-спасение (спасение души),покорность,паломничество(хадж).
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