К каким войном относятся перечисленые ниже события: оборона Малахова курган Та??утинский манёвр сражение под Плевной Полтавская битва

История
К каким войном относятся перечисленые ниже события: оборона Малахова курган Та??утинский манёвр сражение под Плевной Полтавская битва
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оборона Малахова курган- Крымская война, Тарутинский манёвр- Отечественная война 1812 года, сражение под Плевной -  Русско-турецкая война, Полтавская битва-  Северная война
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