К каким войном относятся перечисленые ниже события: оборона Малахова курган Та??утинский манёвр сражение под Плевной Полтавская битва
История
К каким войном относятся перечисленые ниже события: оборона Малахова курган Та??утинский манёвр сражение под Плевной Полтавская битва
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Гость:
Оборона Малахова курган- Крымская война, Тарутинский манёвр- Отечественная война 1812 года, сражение под Плевной - Русско-турецкая война, Полтавская битва- Северная война
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