К каким войном относятся перечисленые ниже события: оборона Малахова курган Та??утинский манёвр сражение под Плевной Полтавская битва

История

К каким войном относятся перечисленые ниже события: оборона Малахова курган Та??утинский манёвр сражение под Плевной Полтавская битва

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