К какому книжному стилю речи относятся слова: образовано, не уверена, было вытеснено, был утрачен, потерян, придуманы, соединены.

Русский язык
К какому книжному стилю речи относятся слова: образовано, не уверена, было вытеснено, был утрачен, потерян, придуманы, соединены.
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Публицистический стиль
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