К какому отряду относятся медяница,крапивница,рыжий муравей,жук олень,траурница?

Биология
К какому отряду относятся медяница,крапивница,рыжий муравей,жук олень,траурница?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Отряды насекомых:прямокрылые - саранча, кузнечик, сверчок, медведки равнокрылые - тля, медяница, щитовка клопы - постельный клоп, клоп-черепашка жуки - майский жук, бронзовка двукрылые - муха, комар бабочки - траурница, крапивница перепончатокрылые - пчела, шмель, муравей блохи - блоха

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