К какому произведению Толстого подходит пословица:-"Риск-благородное дело" ? а)-лев и собачка; б)-булька; в)-акула.
Литература
К какому произведению Толстого подходит пословица:-"Риск-благородное дело" ? а)-лев и собачка; б)-булька; в)-акула.
Ответ(ы):
Гость:
Вроде а).......)))))))
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