К какому разряду прилагательных относится прилагательное красно-золотые изделия.???

Русский язык
К какому разряду прилагательных относится прилагательное красно-золотые изделия.???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Относительное- прилагательное красно-золотые изделия
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