К какому типу относятся следующие реакции? Подберите коэффициенты для каждого ур??внения. А. Купрум О + Соляная кислота= Б. Эн Аш3 =

Химия

К какому типу относятся следующие реакции? Подберите коэффициенты для каждого ур??внения. А. Купрум О + Соляная кислота= Б. Эн Аш3 =

Автор: Гость