К какому типу относятся следующие реакции? Подберите коэффициенты для каждого ур??внения. А. Купрум О + Соляная кислота= Б. Эн Аш3 =

Химия
К какому типу относятся следующие реакции? Подберите коэффициенты для каждого ур??внения. А. Купрум О + Соляная кислота= Б. Эн Аш3 =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A.CuO+2HCl=CuCl2+H2O Б.2NH3=2N+3H2 вот)
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