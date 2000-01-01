К какому виду республик принадлежит Россия ? И приведите примеры Парламентской, президентской и смешанной формы правления!

Россия- демократическое правовое государство с республиканской формой правления. Парламентские республики: Греция, Австрия, Эстония, Ирландия, Германия, Польша, Турция, Израиль, Эфиопия, Доминикана, Вануату и другие. Президентские республики: США, Россия, Казахстан, Индонезия, Ирак, Грузия, Азербайджан, Армения, Египет, Нигерия и другие. Смешанные республики: Украина, Киргизия, Литва, Португалия, Финляндия и другие.