К какому времени относятся появления этих названий:Во время Российской империи(ставьте номер и Р.И.)ИЛИ во времена СССР(СТАВЬТЕ НОМЕР И СССР).1)Дом дв орянского собрания 2)Царицынская улица 3)Миллионная улица 4)Дворцовая площадь 5)Улица ударная 6)Дом колхозника 7)Богоявленский переулок 8)Смольный институт благородных девиц 9)Улица 25 октября 10)Денежный переулок 11)Купеческий клуб 12)Большевистская улица 13)Улица бригадная 14)Метростроевская улица