К какому жанру относится произведение, которое начинается со словами :"жил в нашем заводе старик один..."

Литература
К какому жанру относится произведение, которое начинается со словами :"жил в нашем заводе старик один..."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение называется додиково
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