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К какой экономической системе можно отнести Казахстан
К какой экономической системе можно отнести Казахстан
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Рыночная экономическая система
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