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к какой группе относятся животные: мышь, куница, ёжик?
к какой группе относятся животные: мышь, куница, ёжик?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Класс: млекопитающие отряд: грызуны
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