К каждому глаголу подбери два слова чтоб с одним из них глагол сочетался в прямом ??начении,а с другим в переносном.Встает,воет,волнуется. Слова для справок:собака,ученик,заря,море,ветер,мама.

Русский язык
К каждому глаголу подбери два слова чтоб с одним из них глагол сочетался в прямом ??начении,а с другим в переносном.Встает,воет,волнуется. Слова для справок:собака,ученик,заря,море,ветер,мама.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встаёт мама (прямое) встаёт заря (переносное) воет собака (прямое) воет ветер (переносное) волнуется ученик (прямое) волнуется море (переносное)
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