К каждому глаголу подбери два слова чтоб с одним из них глагол сочетался в прямом ??начении,а с другим в переносном.Встает,воет,волнуется. Слова для справок:собака,ученик,заря,море,ветер,мама.

Русский язык

К каждому глаголу подбери два слова чтоб с одним из них глагол сочетался в прямом ??начении,а с другим в переносном.Встает,воет,волнуется. Слова для справок:собака,ученик,заря,море,ветер,мама.

Автор: Гость