К каждому толкованию подберите фразеологизм. Составьте с 2 - 3 фразеологизмами пре??ложения. Документ, не имеющий никакой силы; много получать, зарабатывать, наживать; низкого роста человек; опытный человек, которого трудно об...
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К каждому толкованию подберите фразеологизм. Составьте с 2 - 3 фразеологизмами пре??ложения. Документ, не имеющий никакой силы; много получать, зарабатывать, наживать; низкого роста человек; опытный человек, которого трудно обмануть; падающий снег; умышленно запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Филькина грамота. 2. Грести деньги лопатой. 3. От горшкадва вершка. 4. Собаку съел. 5. Белые мухи. 6. Мутить воду. Чужие люди любят совать нос в чужие дела, мутить воду. Скоро полетят белые мухи, а мы ещё дрова не запасли!
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