К каждому толкованию подберите фразеологизм. Составьте с 2 - 3 фразеологизмами пре??ложения. Документ, не имеющий никакой силы; много получать, зарабатывать, наживать; низкого роста человек; опытный человек, которого трудно об...

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К каждому толкованию подберите фразеологизм. Составьте с 2 - 3 фразеологизмами пре??ложения. Документ, не имеющий никакой силы; много получать, зарабатывать, наживать; низкого роста человек; опытный человек, которого трудно обмануть; падающий снег; умышленно запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху

Автор: Гость