К химическим явлениям относят 1. Почернения серебряных ложек 2. Растворение жира в бензине 3. Скисания молочных изделий 4. Распространения запаха духов 5. Плавления свечи при горении 6. Плавления льда
Химия
К химическим явлениям относят 1. Почернения серебряных ложек 2. Растворение жира в бензине 3. Скисания молочных изделий 4. Распространения запаха духов 5. Плавления свечи при горении 6. Плавления льда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химические явления - это реакции, в которых вещества преобразуются в другие вещества. 1) да 2) нет 3) да - появление кислого вкуса и неприятного запаха 4) нет - хотя не уверена 5) да - т.к. выделяется тепло 6) нет
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