К химическим свойствам относятся вещества не относят: 1)горение 2)электропровод??ость 3)изменение цвета при нагревании 4)взаимодействие с кислотами
Химия
К химическим свойствам относятся вещества не относят: 1)горение 2)электропровод??ость 3)изменение цвета при нагревании 4)взаимодействие с кислотами
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