К концу медного провода и алюминиевого проводников одного сечения и массы прилож??ны одинаковые напряжения. В каком проводнике сила тока больше?

Физика
К концу медного провода и алюминиевого проводников одного сечения и массы прилож??ны одинаковые напряжения. В каком проводнике сила тока больше?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В медном проводе будет больше
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