К. М. Симонов "Майор привез мальчишку на лафете..." Вопросы: 1) Какие чувства вызвал ?? лирического героя спящий мальчик? Что его поразило в облике ребенка? 2) Объясните смысл следующих строк стихотворения: "Кто раз увидел эт...
Литература
К. М. Симонов "Майор привез мальчишку на лафете..." Вопросы: 1) Какие чувства вызвал ?? лирического героя спящий мальчик? Что его поразило в облике ребенка? 2) Объясните смысл следующих строк стихотворения: "Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца" 3)Почему лирич. герой связывает свой воинский долг с образом "седого мальчишки"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Восхищение. 2-Наверное потому, что увиденное поразило 3-пологаю потому, что у него чистое сердце и не полочная душа и мысли
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