К. М. Симонов "Майор привез мальчишку на лафете..." Вопросы: 1) Какие чувства вызвал ?? лирического героя спящий мальчик? Что его поразило в облике ребенка? 2) Объясните смысл следующих строк стихотворения: "Кто раз увидел эт...

Литература

К. М. Симонов "Майор привез мальчишку на лафете..." Вопросы: 1) Какие чувства вызвал ?? лирического героя спящий мальчик? Что его поразило в облике ребенка? 2) Объясните смысл следующих строк стихотворения: "Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца" 3)Почему лирич. герой связывает свой воинский долг с образом "седого мальчишки"?

Автор: Гость