К механической функции костей скелета человека относят 1) кроветворение 2)опору тела 3)участие в иммунитете 4) обмен солей
Биология
К механической функции костей скелета человека относят 1) кроветворение 2)опору тела 3)участие в иммунитете 4) обмен солей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 скелет-опора тела--
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