К наиболее старым горным системам относятся 1 кавказ 2 верхоянский хребет 3 урал 4 срединный хребет какой из них правильный
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К наиболее старым горным системам относятся 1 кавказ 2 верхоянский хребет 3 урал 4 срединный хребет какой из них правильный
Ответ(ы):
Гость:
Ну и ладноо
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