К Новому году купили 5коробок шаров по 8 штук в каждой коробке . На ёлку повесили 28 шаров. Сколько шаров осталось повесить? Написать решение: Ответ:

Математика

К Новому году купили 5коробок шаров по 8 штук в каждой коробке . На ёлку повесили 28 шаров. Сколько шаров осталось повесить? Написать решение: Ответ:

Автор: Гость