К Новому году купили 5коробок шаров по 8 штук в каждой коробке . На ёлку повесили 28 шаров. Сколько шаров осталось повесить? Написать решение: Ответ:
Математика
К Новому году купили 5коробок шаров по 8 штук в каждой коробке . На ёлку повесили 28 шаров. Сколько шаров осталось повесить? Написать решение: Ответ:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*8 = 40ш. всего было 40 - 28 = 12ш. ответ: осталось повесить 12 шаров
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