К окружности с центром о проведена касательная ар(р-точка касания. найдите площад?? треугольника аор если lt;оар=30 радиус окружности равин 4

Геометрия

К окружности с центром о проведена касательная ар(р-точка касания. найдите площад?? треугольника аор если lt;оар=30 радиус окружности равин 4

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