К окружности с центром о проведена касательная ар(р-точка касания. найдите площад?? треугольника аор если lt;оар=30 радиус окружности равин 4
Геометрия
К окружности с центром о проведена касательная ар(р-точка касания. найдите площад?? треугольника аор если lt;оар=30 радиус окружности равин 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. <OAP=30градусов, то PO=R=0,5AO=>AO=2*4см=8см. По теореме Пифагора: AP=см=см=4см. Sapo=4*4*0,5=8см^2. Ответ: Sapo=8см^2.
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