К окружности с центром в точке o проведена касательная ab,где a точка касания,соедените точки a и b с точкой o,определите вид треугольника aob
Геометрия
К окружности с центром в точке o проведена касательная ab,где a точка касания,соедените точки a и b с точкой o,определите вид треугольника aob
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в приложении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Математика
Подставь вместо * знаки арифметических действий 2600*100*1300*2=100 Заранее спасибо! А то голову уже сломала думать!
Математика
Другие предметы