К окружности с центром в точке o проведена касательная ab,где a точка касания,соедените точки a и b с точкой o,определите вид треугольника aob

Геометрия

К окружности с центром в точке o проведена касательная ab,где a точка касания,соедените точки a и b с точкой o,определите вид треугольника aob

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