К ОСНОВНЫМ обязанностям граждан РФ не относится:1. Защита Отечества 2. Уплата налогов 3. Сохранение культурного и исторического наследия 4. Знан ие положений конституции РФ

Точно первое ст. 59 Конституции и второе ст. 57 Конституции. Третье это скорее статья 44 ч.3, но там немного формулировка другая. И остается 4 вариант, который и будет относиться к тому, что Знание Конституции НЕ является обязательным для граждан! Вот и ответ: 4