К основным свойствам плазмотической мембраны относят 1)непроницаемоть2)сократимость3)избирательную проницаемость4)возбудимость и проводимость
Биология
К основным свойствам плазмотической мембраны относят 1)непроницаемоть2)сократимость3)избирательную проницаемость4)возбудимость и проводимость
Ответ(ы):
Гость:
Избирательную проницаемость
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