К основным свойствам плазмотической мембраны относят 1)непроницаемоть2)сократимость3)избирательную проницаемость4)возбудимость и проводимость

Биология
К основным свойствам плазмотической мембраны относят 1)непроницаемоть2)сократимость3)избирательную проницаемость4)возбудимость и проводимость
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Гость:
Избирательную проницаемость
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