К первому спряжению относятся глаголы:расхотеть,разогнаться,добежать,бороться.п??ддержать,нести ,постелить.какой из них относиться?

Русский язык

К первому спряжению относятся глаголы:расхотеть,разогнаться,добежать,бороться.п??ддержать,нести ,постелить.какой из них относиться?

Автор: Гость