К первому спряжению относятся глаголы:расхотеть,разогнаться,добежать,бороться.п??ддержать,нести ,постелить.какой из них относиться?

Русский язык
К первому спряжению относятся глаголы:расхотеть,разогнаться,добежать,бороться.п??ддержать,нести ,постелить.какой из них относиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спряжение:Разогнаться,бороться,поддержать,нести,постелить 2 спряжние:расхотеть,добежать;;
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