к пословицы мир освещается солнцем, а человек - знанием. Найти подходящую других народов.

к пословицы мир освещается солнцем, а человек - знанием. Найти подходящую других народов.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ученье - свет, а неученье - тьма
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