К РАССКАЗУ БАРБОС И ЖУЛЬКА 1.один из главных героев 2. другой из главных героев 3. как звали собаку из-за которой погибла Жулька 4 кто находиться ближе к животным 5 какой была Жулька 6 каким был Барбос

Литература
К РАССКАЗУ БАРБОС И ЖУЛЬКА 1.один из главных героев 2. другой из главных героев 3. как звали собаку из-за которой погибла Жулька 4 кто находиться ближе к животным 5 какой была Жулька 6 каким был Барбос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Барбос 2 Жулька 3 Бешеная собака 4 Дети 5 Скромной, терпеливой, смелой 6 Обжорой, драчливым
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