К РАССКАЗУ БАРБОС И ЖУЛЬКА 1.один из главных героев 2. другой из главных героев 3. как звали собаку из-за которой погибла Жулька 4 кто находиться ближе к животным 5 какой была Жулька 6 каким был Барбос

Литература

К РАССКАЗУ БАРБОС И ЖУЛЬКА 1.один из главных героев 2. другой из главных героев 3. как звали собаку из-за которой погибла Жулька 4 кто находиться ближе к животным 5 какой была Жулька 6 каким был Барбос

Автор: Гость