К раствору массой 200г с массовой долей силиката натрия 6,1% применили соляную кисло??у. Вычислите массу образовавшегося осадка

Гость: Гость:

1) Найдем m ( Na₂SiO₃)= 200* 0,061= 12,2 г V(ню)= m:M= 12, 2 :122 =0, 1 моль M(Na₂SiO₃)= 23*2+ 28+16*3= 122 г. моль 2) По уравнению: V(H₂SiO₃)=V(Na₂SiO₃)= 0,1 моль 3) Найдем массу осадка: m(H₂SiO₃)= V* M= 0,1*78=7,8 г M ( H₂SiO₃)=1*2+28+16*3= 78 г. моль Ответ: 7, 8 г.