К раствору массой 50г с массовой долей карбоната натрия 26,5% прилили расттвор, содержащий 24,5г серной кислоты. Определите объем (н. у. ) образовавшегося газа

Химия
К раствору массой 50г с массовой долей карбоната натрия 26,5% прилили расттвор, содержащий 24,5г серной кислоты. Определите объем (н. у. ) образовавшегося газа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1. Находим массу карбоната натрия в растворе массой 50г. по формуле: 26,5% = м(Na2CO3) *100% /50г = 13,25г 2. Составляем уравнение реакции:Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2                                                            106          98 22,4л 3.так как даны две массы исходных веществ, то нужно найти. что в избытке, а что в недостатке. Принимаем массу  H2SO4 за Х  и составляем соотношение Mr(Na2CO3) =106     Mr(H2SO4)=98 13,25/106 = X/98         X = 13,25*98/106   X =12,25г(H2SO4) в избытке, значит   Na2CO3 в недостатке и определяем  объем СО2 по недостатку. Составляем соотношение 13,25/106 = у/22,4             у =13,25*22,4/106    у = 2,8л(СО2) ответ: объем углекислого газа(СО2) равен 2,8л
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