К раствору NaOH массой 70 г и массовой долей 25% прилили раствор H2SO4 массой 100 г и массовой долей 50%. Найти массовую долю полученной соли в растворе. Помогите пожалуйста.

Химия
К раствору NaOH массой 70 г и массовой долей 25% прилили раствор H2SO4 массой 100 г и массовой долей 50%. Найти массовую долю полученной соли в растворе. Помогите пожалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O 1) m(NaOH)=70г*0,25=17,5 г 2) v(NaOH)=17,5г/40г/моль=0,438моль 3) m(H2SO4)=100г*0,5=50г 4) v(H2SO4)=50г/98г/моль=0,51моль 5) 0,438моль/2моль=0,51моль/1моль H2SO4 в избытке 6) m р-ра=100г+70г=170г 7) 0,438моль/2моль=х моль/1моль х моль=0,219моль v(Na2SO4)=0,219моль 8) m(Na2SO4)=0,219моль*(23*2+32+16*4)г/моль=31,1г 9)w(Na2SO4)=31,1г/170г*100%=18,3% Ответ: 18,3%
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