К раствору NaOH массой 70 г и массовой долей 25% прилили раствор H2SO4 массой 100 г и массовой долей 50%. Найти массовую долю полученной соли в растворе. Помогите пожалуйста.

Химия

К раствору NaOH массой 70 г и массовой долей 25% прилили раствор H2SO4 массой 100 г и массовой долей 50%. Найти массовую долю полученной соли в растворе. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость