К раствору серной кислоты массой 20 г с массовой долей 45% добовили раствор барий ги??роксида. Найдите массу осадка. К раствору соляной кислоты массой 100 г с массовой долей 5,7% прибавили раствор гидроксида калия массой 100 г....
Химия
К раствору серной кислоты массой 20 г с массовой долей 45% добовили раствор барий ги??роксида. Найдите массу осадка. К раствору соляной кислоты массой 100 г с массовой долей 5,7% прибавили раствор гидроксида калия массой 100 г. С массовой долей 5,7% . Какова будет окраска фенолфталеина.
Ответ(ы):
Гость:
1) H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O mв-ва(H2SO4)=mр-ра*w=20*0,45=9 г n(H2SO4)=mв-ва(H2SO4)/M(H2SO4)=9/98=0,09 моль n(H2SO4):n(BaSO4)=1:1--->n(BaSO4)=0,09 моль m(BaSO4)=n(BaSO4)*M(BaSO4)=0,09*233=20,97 г Ответ:20,97г 2) HCl+KOH=KCl+H2O mв-ва(KOH)=mр-ра(KOH)*w(KOH)=100*0,057=5,7 г mв-ва(HCL)=mр-ра(HCl)*w(HCl)=100*0,057=5,7 г n(KOH)=mв-ва(KOH)/M(KOH)=5,7/56=0,1 моль n(HCl)=5,7/36,5=1,5 моль n(HCl):n(KOH)=1:1 по уравнению реакции n(HCl):n(KOH)=1,5:0,1 исходя из вычислений вышло,что кислота в избытке--->среда кислая-->фенолфталеин -бесцветный
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