К раствору серной кислоты массой 20 г с массовой долей 45% добовили раствор барий ги??роксида. Найдите массу осадка. К раствору соляной кислоты массой 100 г с массовой долей 5,7% прибавили раствор гидроксида калия массой 100 г....

Химия

К раствору серной кислоты массой 20 г с массовой долей 45% добовили раствор барий ги??роксида. Найдите массу осадка. К раствору соляной кислоты массой 100 г с массовой долей 5,7% прибавили раствор гидроксида калия массой 100 г. С массовой долей 5,7% . Какова будет окраска фенолфталеина.

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