К середине 18 века благодаря преобразованиям Петра 1 в стране было создано более ______________ промышленных предприятий. К концу 18 столетия в резуль татереформ Екатерины 2 в стране уже насчитывалось примерно 1200 пр...

К середине 18 века благодаря преобразованиям Петра 1 в стране было создано более ______________ промышленных предприятий. К концу 18 столетия в резуль татереформ Екатерины 2 в стране уже насчитывалось примерно 1200 предприятий. К середине 19 века количество фабрик и заводов в России выросло почти в _______ раз по сравнению с Петровской эпохой. Это составило в численном выражении примерно _________ предприятий.