К сети напряжением 220 В последовательно подсоединены 2 лампы сопротивлением 220 Ом ??аждая. найти силу тока в каждой лампе.

Физика
К сети напряжением 220 В последовательно подсоединены 2 лампы сопротивлением 220 Ом ??аждая. найти силу тока в каждой лампе.
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Гость:
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