К сфере публичного права относятся 1) конст. право 2) админ. право 3) семейное пр??во 4) гражд. право 5) уголовное право 6) уголовно-процессуальное право
Обществознание
К сфере публичного права относятся 1) конст. право 2) админ. право 3) семейное пр??во 4) гражд. право 5) уголовное право 6) уголовно-процессуальное право
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