К синонимам фразеологизма задать перцу нельзя отнести: 1)дать нагоняй 2)как пить дать 3)дать прикурить 4)разделывать под орех 5)намылить шею
Русский язык
К синонимам фразеологизма задать перцу нельзя отнести: 1)дать нагоняй 2)как пить дать 3)дать прикурить 4)разделывать под орех 5)намылить шею
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) разделывать под орех
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