К синонимам фразеологизма задать перцу нельзя отнести: 1)дать нагоняй 2)как пить дать 3)дать прикурить 4)разделывать под орех 5)намылить шею

Русский язык

К синонимам фразеологизма задать перцу нельзя отнести: 1)дать нагоняй 2)как пить дать 3)дать прикурить 4)разделывать под орех 5)намылить шею

Автор: Гость