К сложным веществам относится каждое из веществ в группе: 1) водород, озон, кислор??д 2) серная кислота,сероводород, кремний 3) аммиак, хлороводород, карбонат кальция 4) алмаз, графит, сода

Химия
К сложным веществам относится каждое из веществ в группе: 1) водород, озон, кислор??д 2) серная кислота,сероводород, кремний 3) аммиак, хлороводород, карбонат кальция 4) алмаз, графит, сода
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Ответ 3 -аммиак,хлороводород,карбонат кальция
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