К телу приложены две силы направленные в противоположные стороны F1-100H, F2-50H. тело д??ижеться с ускорением 0,5м\с². найти массу тела. сделать рисунок, на котором показать силы, приложенные к телу и направление вектора ускор...

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Дано: F1=100Н F2=50Н a=0,5 м/с^2 Если векторы сил направлены в противоположные стороны, то чтобы найти равнодействующую силу, надо найти разность этих векторов. Fравнодействующая=F1-F2 Fравнодействующая=100-50=50Н Вспоминаем второй закон Ньютона Fравнодействующая=m*a Выводим формулу для массы m=F/a m=50/0,5 m=100 кг