К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите какие ключи необходимо замкнуть чтобы напряжение на каждой из трех ламп было Uо= 12В. Помогите решить задачу, пожалуйста!

Физика
К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите какие ключи необходимо замкнуть чтобы напряжение на каждой из трех ламп было Uо= 12В. Помогите решить задачу, пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лампочки должны быть вкл паралельно. включаем все ключи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Привет помогите с алгеброй: разложите многочлен на множите используя формулы: (а+в) в квадрате и (а-в) в квадрате... Всё на фото, сделайте буквы...
Ответить
Окружающий мир
Какой океан изображен н рисунке
Ответить
Русский язык
Составьте предложения с каждым из этих слов: Бессердечный, бесчеловечный, душевный,жестокий,отзывчивый,праведный,ретивый,свирепый,хмурый,чуткий
Ответить
Математика
Решение на задачу 239, 4 класс 2 часть 2013г Истомина
Ответить
Информатика
СРОЧНООО!!!!!!!!чему равен десятичных эквивалентных чисел 101012,11012?
Ответить