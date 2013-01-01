К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите какие ключи необходимо замкнуть чтобы напряжение на каждой из трех ламп было Uо= 12В. Помогите решить задачу, пожалуйста!

Физика

К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите какие ключи необходимо замкнуть чтобы напряжение на каждой из трех ламп было Uо= 12В. Помогите решить задачу, пожалуйста!

Автор: Гость