К выпускному на те деньги которые есть у насти на прокат можно взять либо один из двух наборов бижутерии либо одно из трех колье либо одну из пяти вечерних сумочек. сколькими способами можно выбрать один аксессуар на...
К выпускному на те деньги которые есть у насти на прокат можно взять либо один из двух наборов бижутерии либо одно из трех колье либо одну из пяти вечерних сумочек. сколькими способами можно выбрать один аксессуар на настины деньги?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Набор бижутерии можно выбрать 2 способами, колье - 3 способами, сумочку - 5 способами. Всего 2+3+5=10 способов выбора одного предмета из 10.