Ка решать дроби (вычитание) с разными знаменателями напрример 6 2 - -- - 7 3

Ищешь ближайшее число, в которое можно превратить знаменатели. То есть привести к одинаковым знаменателям. Например: /-/ 15 и 10 можно оба домножить до 30 при этом и числитель умножается на такое же число, что и знаменатель 12*2=24 15*2=30 и 7*3=21 10*3=30 получилось выражение /-/ теперь вычитаем числители 24-21=3 ответ: / или, если сократить /