Каблучок :обозначьте приставки суффиксы окончания, корень

Русский язык
Каблучок :обозначьте приставки суффиксы окончания, корень
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Автор: Гость
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Гость:
Каблуч-корень Ок-суффикс Нулевое окончание
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