Каблучок :обозначьте приставки суффиксы окончания, корень
Русский язык
Каблучок :обозначьте приставки суффиксы окончания, корень
Ответ(ы):
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Каблуч-корень Ок-суффикс Нулевое окончание
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