Качественнон прилагательное:а)высокая ель в)матросскии воратник с)французкии язык д)лиситй хвост е)степной ветер
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Качественнон прилагательное:а)высокая ель в)матросскии воратник с)французкии язык д)лиситй хвост е)степной ветер
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Качественное прилагательное под а
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