Качественнон прилагательное:а)высокая ель в)матросскии воратник с)французкии язык д)лиситй хвост е)степной ветер

Русский язык
Качественнон прилагательное:а)высокая ель в)матросскии воратник с)французкии язык д)лиситй хвост е)степной ветер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественное прилагательное под а 
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