Каждая из скрипок Страдивари неповторима - их создатель с каждым новым инструментом ставил новые акустические опыты. Изменялись конфигурации дек,толщина отдельных частей, их выпуклость. Исследования материалов ( напр...

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Каждая из скрипок Страдивари неповторима - их создатель с каждым новым инструментом ставил новые акустические опыты. Изменялись конфигурации дек,толщина отдельных частей, их выпуклость. Исследования материалов ( например: лака и древесины) продолжаются до сих пор. Учёные полагают,что нижнюю деку Страдивари делал из ... Определите,что это за древесина по описанию её свойств.Древесина белая,иногда с желтоватым оттенком. Центральная часть ствола по цвету практически не отличается от периферийной. Радиальный разрез очень хорош:похож на сплошную мозаику из пятен и ленточек. Средняя плотность 5,7 г/куб.см. Древесина достаточно прочная,хорошо гнется и хорошо удерживает крепления. Малостойка к биологическим повреждениям. В процессе сушки древесина проявляет склонность к растрескиванию и короблению. Прекрасный материал для резьбы. 1) Ель европейская 2) Белый клен 3) Дуб пробковый 4) Тополь дрожащий 5) Лиственница западная 6) Вишня вишнеобразная -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ребята помогите пожалуйста это LEONARDO

Автор: Гость