Каждые сутки улитка поднимается на 1м. За 18 суток она поднимется на 18м. А вот на 19 сутки она поднимется вверх на 2м - то есть на высоту 20м (18+2=20). И неважно, сползёт он а потом вниз на 1м или нет - высоты 20м о...

Каждые сутки улитка поднимается на 1м. За 18 суток она поднимется на 18м. А вот на 19 сутки она поднимется вверх на 2м - то есть на высоту 20м (18+2=20). И неважно, сползёт он а потом вниз на 1м или нет - высоты 20м она уже достигла.